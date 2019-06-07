Схватили за шею, били, заламывали руки, – активист о силовом захвате кинотеатра "Киев"

В столичном культурном центре "Кинотеатр Киев" сообщили о силовом захвате. Утром 7 июня из здания вывели всех зрителей, не допустили действующих арендодателей внутрь и сказали, что будут проводить инвентаризацию.

Об этом 24 каналу рассказал участник акции против рейдерства кинотеатра "Киев", кинематографист и режиссер монтажа Николай Базаркин.

Читайте также: В кинотеатре "Киев" заявили о силовом захвате: городские власти говорят, что это инвентаризация

По его словам, эти действия осуществляли представители Муниципальной стражи Киева, в частности Департамент коммунальной собственности с лицами, переодетыми в форму муниципальной охраны с "С-14".

Мужчина из Муниципальной охраны схватил меня за шею, поволок подальше от камер журналистов, там начал бить, толкнул на лестницу, прижал головой к ступеням, закрывал рот, чтобы я не кричал,

– рассказал Базаркин.

И добавил, что потом пришли еще двое и начали заламывать ему руки. Полиция, прибывшая на место происшествия, сказала отпустить активиста. Но преимущественно правоохранители бездействовали, просто наблюдали.



Представитель Муниципальной охраны, который бил участника акции против рейдерства

Базаркин пояснил, что Департамент коммунальной собственности Киева распоряжается всеми кинотеатрами, которые были вообще в столице со времен независимости. За это время они уничтожили 31 кинотеатр в городе.

31 кинотеатр сейчас не работает. Теперь проводят теневую схему по передаче аренды лучшего кинотеатра страны. Он имел самую разнообразную программу фестивального авторского кино в Украине: брали украинские фильмы в прокат, проводили премьеры,

– подчеркнул он.

"За последние несколько лет закрыли "Кинопанораму", "Орбиту", "Дружбу", "Кинопалац". "Киев" хотят передать бизнесмену Борису Фуксману, который владеет сетью кинотеатров "Синема центр". В них показывают комиксы, романтические комедии и футбол на большом экране", – рассказал активист.



В кинотеатре "Киев" заявили о силовом захвате здания

По словам Базаркина, конкурс среди потенциальных арендаторов помещения был проведен со многими нарушениями закона, из-за этого сейчас идет суд. Но несмотря на рассмотрение дела договор с Фуксманом все равно подписывают и захватывают помещение кинотеатра.

Отметим, что 7 июня в 19:00 активисты проведут акцию, к которой привлекут юристов от действующего арендатора, кинематографистов и киевлян. Кроме этого, неравнодушные жители столицы и представители кинотеатра намерены прийти 18 июня на судебное заседание, а 29 июня провести акцию под КГГА.

Что известно о скандале вокруг кинотеатра "Киев"?В январе 2019 года истек срок действия договора аренды кинотеатра "Киев" с городской госадминистрацией. За несколько месяцев до этого культурный центр обратился в КГГА с просьбой продлить аренду, однако никакого ответа не получал, пока о судьбе кинотеатра не начали говорить в СМИ.



Впоследствии в КГГА пояснили, что хотят провести конкурс среди потенциальных арендаторов, поскольку культурный центр по старой сделке якобы мало платит – 47 тысяч гривен в месяц. Победу в конкурсе должен был получить тот, кто сможет гарантировать большую арендную плату. Стартовая цена составляла 700 тысяч гривен на месяц.



8 апреля Киеврада обнародовала решение о проведении нового конкурса через электронную торговую систему ProZorro. Организаторы кинофестиваля "Молодість" и Одесского международного кинофестиваля, "Держкіно", "Украинская киноакадемия" поддержали коллектив кинотеатра "Киев" и выступили против решения департамента. Однако у помещения таки появился новый арендатор.