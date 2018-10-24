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      Схватка после боя Хабиба и МакГрегора: комиссия вынесла решение о деньгах и дисквалификации

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      Бой Хабиба против МакГрегора
      Бой Хабиба против МакГрегора

      Атлетическая комиссия штата Невада рассмотрела схватку, которая возникла после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора. Главный вопрос, который стоял – выплата гонорара бойцам и их возможная дисквалификация.

      Напомним, 6 октября состоялся  бой МакГрегора с Хабибом, в котором победил россиянин. Однако уже после боя произошла массовая потасовка со зрителями, в которую была вынуждена вмешаться полиция. Обоим бойцам грозила дисквалификация. Кроме того, им не выплатили гонорары. Речь идет о 2 миллионах долларов для Хабиба и 3 миллиона долларов МакГрегору, а также бонусы (в общем, речь идет о 5-6 миллионах долларов каждому).

      Читайте также: Хабиб Нурмагомедов поставил жесткий ультиматум UFC после боя с МакГрегором

      24 октября Атлетическая комиссия штата Невада вынесла свое предыдущее решение. Как сообщает MMAFighting, было решено выплатить 50% гонорара бойцам. Однако комиссия продлила дисквалификацию Хабиба и МакГрегора до 10 декабря, когда состоится следующее заседание, на котором будет рассматриваться это дело.

      Напомним, сейчас Хабиб Нурмагомедов договаривается о боксерском поединке против Флойда Майвезера. Его отец хочет, чтобы подготовкой Хабиба занимался Анатолий Ломаченко – отец Василия Ломаченко.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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