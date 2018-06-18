Швеция – Южная Корея: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборные Швеции и Южной Кореи на Чемпионате мира открывали игровой день 18 июня. Первыми выйти вперед удалось сборной Швеции.
Гол шведы забили с пенальти. Как это уже было неоднократно на этом мундиале, сначала арбитр матча не зафиксировал фол, но впоследствии ему пришлось обратиться к системе видеоповтора, после чего назначил пенальти.
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Предназначенное пенальти четко реализовал Гранквист.
Гол с пенальти Гранквиста
Источник: 24 Канал
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