Швеция – Южная Корея: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборные Швеции и Южной Кореи на Чемпионате мира открывали игровой день 18 июня. Первыми выйти вперед удалось сборной Швеции.

Гол шведы забили с пенальти. Как это уже было неоднократно на этом мундиале, сначала арбитр матча не зафиксировал фол, но впоследствии ему пришлось обратиться к системе видеоповтора, после чего назначил пенальти.

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Предназначенное пенальти четко реализовал Гранквист.

Гол с пенальти Гранквиста