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Швеция победила Южную Корею благодаря голу с пенальти, который назначили после видеоповтора

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Швеция победила Южную Корею с помощью пенальти
Швеция победила Южную Корею с помощью пенальти

На Чемпионате мира 2018 назначили уже четвертый пенальти с помощью видеоповтора. На этот раз это принесло победу сборной Швеции в матче против Южной Кореи.

Обе сборные создали немало моментов у ворот соперника. Несмотря на то, что они выглядели довольно угрожающе, до ударов в створ доходило крайне редко. До конца матча у корейцев будет лишь один такой удар. Немного лучше ситуация была у шведов – они и били чаще (15 против 5), и удары были точнее (четыре в створ).

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Несмотря на это, победу шведам принес гол с пенальти. Его на 65 минуте реализовал Гранквист. При этом судья сначала откровенно проигнорировал момент, показывая подниматься Клаессону после подката Ким Минву. Однако впоследствии послушал своего помощника и благодаря видеоповтору указал на пенальти в ворота корейцев.

Благодаря этой победе шведы вместе с мексиканцами возглавили группу F, немцы и корейцы пока на 3-4 месте.

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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