Швеция разгромила Мексику и вышла в плей-офф Чемпионата мира

Сборная Швеции забила сразу три гола в ворота мексиканцев. Именно это гарантировало европейской сборной выход в плей-офф, так еще и с первого места.

Если в первом тайме команды голов не забивали, то во втором зрители увидели три взятия ворот. Хотя до этого возможность отличиться упустили Берг, Тойвонен и Форсберг за шведов. У мексиканцев опасным моментом отметился Вела.

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Могли шведы и претендовать на пенальти в этом матче, однако судья после просмотра видеоповтора не заметил нарушения правил, когда мяч попал в руку Чичарито. Пенальти в ворота мексиканцев будет назначено уже во втором тайме.

Забили шведы после перерыва незадолго после возобновления игры. Широкая атака должна закончиться ударом Классона, но удар у шведа не получился и мяч отскочил к Аугустинссона, который с угла вратарской мощно пробил. Очоа даже среагировал на этот удар, но мяч прошел под его рукой.

Еще за десять минут шведы вели в счете 2:0. Во время быстрой атаки Морена завалил в штрафной Берга, и судья указал на 11-метровую отметку. Гранквист с отметки не промахнулся.

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А окончательно добил мексиканцев их же игрок. Альварес неудачно сыграл в собственной штрафной, пытаясь выбить мяч из под ног соперника. Зато мяч попал ему в руку и полетел в ворота.

Сборная Швеции выигрывает и выходит в плей-офф Чемпионата мира. С первого места. Мексика тоже выходит в 1/8 финала. Сборная Германии, и Южной Кореи, вылетают из турнира.

Мексика – Швеция 0:3

Голы: Аугустинссон, 50, Гранквист, 60 (пен), Альварес, 74 (авт)