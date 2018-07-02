Швеция – Швейцария: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

Сборные Швеции и Швейцарии на Чемпионате мира разыграют путевку в 1/4 финала. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на проход в следующий раунд.

Обе команды довольно неоднозначно преодолели групповой раунд. Шведы начали с прогнозируемой победы над сборной Южной Кореи, но впоследствии уступили сборной Германии на последних секундах, когда немцы играли в меньшинстве. И разгром сборной Мексики позволил им выйти из группы с первого места.

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Зато швейцарцы начали ничьей с Бразилией, выиграли у Сербии (с политическим скандалом). Но сыграли в ничью с Коста-Рикой, когда на последних минутах пропустили. Это был автогол вратаря. Следовательно, по мнению букмекеров, это довольно ровная пара. И большее предпочтение отдают именно швейцарцам.

Эксперты из William Hill победу сборной Швеции в основное время оценили коэффициентом 3,00. Победу Швейцарии – 2,70. Ничья в матче за 90 минут игры – 2,80.

На проход в следующий раунд на Швецию принимают с коэффициентом 2,00, на Швейцарию – 1,73. При этом вероятность того, что матч дойдет до серии послематчевых пенальти – 5,50.

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В PariMatch коэффициент на победу сборной Швейцарии такой, же как и у предыдущих букмекеров – 2,70. В то время на Швецию принимают с коэффициентом 3,20. Больше здесь коэффициенты и относительно прохода сборных – 2,06 на Швецию и 1,81 на Швейцарию.

При этом эксперты не ожидают большого количества голов от обеих команд. Так, "тотал больше 2,0 Швеция" – 8,40, а "тотал больше 2,0 Швейцария" – 6,80.

Склонны прогнозировать победу сборной Швейцарии и в "Фаворит". Там коэффициент на них 2,67. Насчет победы Швеции – 3,10. На проход Швеции принимают с коэффициентом 2,04, на проход Швейцарии – 1,82.

Игра между сборными Швеции и Швейцарии состоится во вторник, 3 июля. Начало в 17:00 часов.