Швед в ближайшее время перейдет в шотландский клуб, – СМИ

Футболист "Карпат" и сборной Украины Марьян Швед скоро станет игроком шотландского Селтика.

Как сообщает издание Sportarena, переговоры между "Карпатами" и шотландским "Селтиком" находятся на завершающей стадии.

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Ранее сообщалось, что "Карпаты" предложили подписать Шведа за 2,27 млневро. Шотландский клуб был готов вступить в борьбу за Шведа, если сократит состав до конца месяца.

Также кроме "Селтика", интерес к Шведу проявляли "Леганес", "Динамо" и "Лидс".

За "Карпаты" Швед забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

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