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      Швед в ближайшее время перейдет в шотландский клуб, – СМИ

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      Марьян Швед перейдет в "Селтик"
      Марьян Швед перейдет в "Селтик" / Фото из открытых источников

      Футболист "Карпат" и сборной Украины Марьян Швед скоро станет игроком шотландского Селтика.

      Как сообщает издание Sportarena, переговоры между "Карпатами" и шотландским "Селтиком" находятся на завершающей стадии.

      Читайте также: Руководство "Карпат" назвало условие продажи Марьяна Шведа и лидеров команды

      Ранее сообщалось, что "Карпаты" предложили подписать Шведа за 2,27 млневро. Шотландский клуб был готов вступить в борьбу за Шведа, если сократит состав до конца месяца.

      Также кроме "Селтика", интерес к Шведу проявляли "Леганес", "Динамо" и "Лидс".

      За "Карпаты" Швед забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

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      Теги: Спорт Марьян Швед ФК Карпаты Футбол
      Источник: 24 Канал
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