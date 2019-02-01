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      Швед вернулся в "Карпаты" после трансфера в "Селтик"

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      Марьян Швед вернулся в расположение "Карпат"
      Марьян Швед вернулся в расположение "Карпат" / Фото из открытых источников

      21-летний украинский футболист Марьян Швед вернулся в расположение "Карпат", которые проводят учебно-тренировочный сбор в Турции.

      Украинец 31 января перешел в шотландский клуб, но сразу после подписания контракта отправился в аренду в "Карпаты". Во Львове он будет выступать до апреля, после чего вернется в Шотландию, где начнет подготовку к новому сезону.

      Читайте также: Не все измеряется деньгами: "Карпатам" предлагали за Шведа большую цену, чем "Селтик"

      В субботу, 2 февраля, Марьян уже может принять участие в матче с сербским "Напредаком".

      Контракт Шведа с шотландцами рассчитан на 4,5 года. Трансфер оценивается в около 2 миллиона евро.

      В нынешнем сезоне УПЛ на счету Шведа 8 голов и 2 ассиста в 17 матчах украинской Премьер-лиги.

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      Теги: Спорт Футбол Марьян Швед ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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