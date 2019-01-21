Шведский боксер показал ужасную рану после боя с потенциальным соперником Гвоздика: фото (18+)
Шведский боксер Баду Джек (22-2-3, 13 КО) получил ужасную травму во время боя с американцем Маркусом Брауном (23-0,16 КО).
В седьмом раунде боя с Маркусом Брауном экс-чемпион мира Баду Джек столкнулся головами с соперником, в результате чего получил серьезное рассечение.
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Баду Джек получил серьезную травму в бою с Маркусом Брауном
В углу Джека не могли справиться с рассечением, поэтому рефери дважды останавливал бой для медицинской паузы, но оба раза принимал решение, что травма не мешает проведению боя.
Таким образом Баду отбоксировал с рассечением еще пять раундов. Тем временем Браун не стеснялся бить в рану соперника, провоцируя еще большую потерю крови.
В итоге судьи единогласно отдали победу Брауну (117:110, 116:111 и 118:109), который завоевал вакантный титул "временного" чемпиона WBA и серебряного чемпиона WBC в полутяжелом весе и получил право встретиться с украинцем Александром Гвоздиком.
Рефери после поединка Баду Джек – Маркус Браун
После боя швед Баду Джек сразу отправился в больницу, где ему наложили 25 швов.
Накануне стало известно, что следующим соперником Александра Гвоздика станет победитель боя между шведским боксером Баду Джеком и американцем Маркусом Брауном.
Кроме этого, промоутер Иван Мишель назвал чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, колумбийца Элейдера Альвареса (24-0, 12 КО) одним из потенциальных соперников Александра Гвоздика.
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