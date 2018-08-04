Шведский футболист прибыл в Киев для переговоров с "Динамо", – СМИ

Шведский футболист бельгийского "Андерлехта" Исаак Телин прибыл в Киев для переговоров с "Динамо".

Информация о том, что Телин принял предложение "Ньюкасла" не соответствует действительности. У форварда, действительно, были предложения от "Ньюкасла", но киевляне предлагают футболисту более выгодные условия, сообщает издание FotbollDirekt.

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По информации источника, Телин присутствовал на матче 3-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер" (1:0).

Напомним, что в предыдущем сезоне Телин выступал в аренде за "Васланд Беверен" и отметился 19-ю мячами в 33 матчах. Кроме того, форвард сыграл 4 матча на чемпионате мира-2018 за сборную Швеции и сделал одну голевую передачу.

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