Шведскую школьницу Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира: что известно о девочке

Норвежские политики номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира. Девушка в таком юном возрасте оказалась среди номинантов, поскольку думает о будущем Земли и о климатических изменениях, надвигающихся на планету.

Несовершеннолетняя активистка борется с глобальным потеплением и является одним из самых влиятельных подростков в 2018 году по версии именитого американского издания TIME. Именно оно и сообщает о номинации Греты.

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Несколько норвежских парламентариев выдвинули девочку на Нобелевскую премию. Свой поступок они обосновали тем, что климатическая ситуация сейчас является такой же опасной, как угроза войны.

Климатическая угроза может быть одной из наиболее важных причин войны и конфликта. Массовое движение, которое начала Грета, является очень важным вкладом в поддержание мира,

– заявил один из норвежских политиков Фредди Андре Овстегар.

На номинацию уже отреагировала и сама Грета. Девочка написала, что для нее это большая честь и выразила признательность.

Маленькая девочка в желтом дождевике: чем известна Грета Тунберг?

16-летняя шведская школьница является политической активисткой, выступающей за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года Грета прославилась тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции. Она каждую пятницу приходила под здание с требованием к законотворцам поддержать Парижское климатическое соглашение.

В чем заключается суть Парижского климатического соглашения?Главная цель Парижского соглашения – не допустить роста глобальной средней температуры в пределах 2°C (по возможности – не более 1,5°C) относительно показателей доиндустриальной эпохи. Вторая цель договора заключается в уменьшении выбросов парниковых газов в атмосферу до нулевого уровня в течение второй половины ХХІ века. Соглашение подписали 195 стран мира и ЕС. Каждая страна обязалась делать взносы для достижения этих двух целей, так называемые "национально определенные взносы". В договоре говорится о том, что эти вклады должны быть амбициозными и расти со временем. Каждые пять лет государства должны отчитываться о сделанных взносах в Секретариат РКИК ООН и ставить новые цели. Первый отчет страны должны предоставить в 2023 году.

Этим поступком шведская школьница вдохновила сотни тысяч учеников по всему миру. Благодаря Грете дети начали тоже выходить на забастовки и привлекать внимание к проблеме изменения климата. По состоянию на декабрь 2018 года, более 20 тысяч учеников провели забастовки минимум в 270 городах. Движение назвали "Пятницы за будущее", потому что забастовки происходили именно в этот день.



Грета Тунберг во время забастовки

В ноябре 2018 года Тунберг выступила на TEDxStockholm, а в декабре обратилась к Конференции ООН по вопросам изменения климата. В январе 2019 года школьницу пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе.

Кстати, в Давос девочка 32 часа ехала поездом, в отличие от многих делегатов, прибывших на форум почти 1500 отдельными частными реактивными самолетами. Во время своего выступления там она сказала:

"Некоторые люди, некоторые компании, некоторые лица, принимающие решения, точно знают, какими бесценными ценностями они жертвуют, чтобы продолжать зарабатывать немыслимые суммы денег. Я думаю, что многие из вас сегодня принадлежит к этой группе людей".

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Еще через некоторое время на том же форуме в Давосе Тунберг обратилась с оговоркой к мировым лидерам.

Наш дом горит. Я хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали страх, который я чувствую каждый день. Мы должны изменить ситуацию, чтобы дать молодым людям надежду,

– сказала она.

Что известно о семье Греты Тунберг?

Маленькая активистка происходит не из простой семьи: ее мама – известная оперная певица Малена Эрнман, которая даже представляла Швецию на песенном конкурсе Евровидение в 2009 году, отец – актер Сванте Тунберг, а дед – актер и режиссер Улоф Тунберг.



Юная активистка в кругу семьи

Кстати, изменить отношение к окружающей среде Грета пытается, начиная с собственной семьи. Она настаивает, чтобы родственники стали веганами и отказались от полетов.

Награды и премии Греты Тунберг

Грета Тунберг – одна из победителей конкурса дебатных статей о климате для молодых людей от газеты Svenska Dagbladet в мае 2018 года. В ноябре 2018 года она получила стипендию Фришусета "Молодая ролевая модель года".



Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира

А в декабре 2018 года журнал TIME назвал Тунберг одной из 25 самых влиятельных подростков мира 2018 года.