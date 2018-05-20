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Шведы активно вживляют в руку чипы, заменяющие ключи и документы: как это выглядит

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Шведы активно вживляют в руку чипы
Шведы активно вживляют в руку чипы / cossa.ru

Около 3 тысяч шведов за три года вживили себе в руку микрочипы, которые избавляют их от необходимости носить с собой ключи, пластиковые карты и проездные документы.

Об этом пишет cossa.ru.

Размер микрочипа, как рисовое зерно. Его вводят под кожу при помощи специального шприца, а сам процесс напоминает пирсинг. По словам людей, которым вводили этот чип, они чувствуют легкое жжение. Данные с этого чипа передают на различные устройства с помощью технологии NFC.

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Шведка Ульрика Цельсинг использует чип как корпоративный пропуск. Чтобы попасть на свое рабочее место, она проводит рукой перед считывающим устройством у входа и вводит специальный код. Также на микрочипе Ульрики хранится информация о ее абонементе в спортзал.

Правда, ученые видят в этом определенный риск. Микробиолог Бен Либбертон считает, что такие имплантанты могут вызвать инфекцию или другую опасную реакцию иммунной системы человека. И самый большой риск заключается в том, что со временем количество данных на чипах будет увеличиваться, поэтому людям станет все сложнее сохранять безопасность своей персональной информации.

"Чем больше данных хранится в одном месте, как в случае со вшитым в руку чипом, тем больше вероятность риска того, что это как-то используют против нас", – говорит Либбертон.

Шведи активно імплантують в руку чіпи

Имплантация чипа в руку

Теги: Техно Искусственный интеллект Швеция
Источник: 24 Канал
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