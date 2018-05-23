Швейцарцы представили "умного" помощника в борьбе с сорняками

В Швейцарии представили робота с элементами искусственного интеллекта, который самостоятельно находит сорняки и опрыскивает их гербицидами. Идея разработки такого робота принадлежит стартапу ecoRobotix. Стоит отметить, что внешне "помощник" напоминает столик на колесиках, который ездит между рядами.

Об этом сообщает Reuters.

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Первые испытания прототипа робота ecoRobotix произошли на поле сахарной свеклы в городе Бавуа (кантон Во, Швейцария). После завершения всех тестовых испытаний обычную жидкость заменят на настоящий гербицид для борьбы с сорняками.

Artificial intelligence could reduce the amount of herbicide farmers use by 20 times: https://t.co/mOXI1LKBZG #WorldAtWork pic.twitter.com/aRMbgaPnba — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 травня 2018 р.

Разработчики ecoRobotix уверяют, что робот может сократить использование гербицидов и пестицидов в сельском хозяйстве в 20 раз. Такого мнения придерживаются и инвесторы, они уверены, что разработка снизит потребность в универсальных гербицидах и генетически модифицированных зерновых.

Стартап уже заявил о готовности начать раунд финансирования. Компания планирует выйти на рынок уже в начале 2019 года.