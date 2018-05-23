12:48
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Швейцарцы представили "умного" помощника в борьбе с сорняками

226 Читати новину українською
Швейцарцы представили
Швейцарцы представили "умного" помощника в борьбе с сорняками / Фото из открытых источников

В Швейцарии представили робота с элементами искусственного интеллекта, который самостоятельно находит сорняки и опрыскивает их гербицидами. Идея разработки такого робота принадлежит стартапу ecoRobotix. Стоит отметить, что внешне "помощник" напоминает столик на колесиках, который ездит между рядами.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Nvidia создала робота, что будет учиться, наблюдая за человеком

Первые испытания прототипа робота ecoRobotix произошли на поле сахарной свеклы в городе Бавуа (кантон Во, Швейцария). После завершения всех тестовых испытаний обычную жидкость заменят на настоящий гербицид для борьбы с сорняками.

Разработчики ecoRobotix уверяют, что робот может сократить использование гербицидов и пестицидов в сельском хозяйстве в 20 раз. Такого мнения придерживаются и инвесторы, они уверены, что разработка снизит потребность в универсальных гербицидах и генетически модифицированных зерновых.

Стартап уже заявил о готовности начать раунд финансирования. Компания планирует выйти на рынок уже в начале 2019 года.

Теги: Техно Искусственный интеллект робототехника Швейцария
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук