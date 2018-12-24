Швейцарец выиграл миллион в лотерею, однако организаторы заявили о сбое программы: видео

В Швейцарии разыгрывали лотерею в прямом эфире на телевидении. После того как организаторы назвали имя победителя, который выиграл миллион, они сообщили о техническом сбое и заявили, что переизберут счастливчика после Рождества.

Об этом сообщает BBC.

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Известно, что участники национальной швейцарской лотереи платят по 10 долларов, чтобы их имена попали в список претендентов на джекпот – миллион швейцарских франков. В финале победителя выбирают автоматически с 10 фамилий.

В телеэфире победителем лотереи назвали Андреаса Беркли, поздравили его фанфарами и аплодисментами. К слову, сам мужчина в это время тоже наблюдал за розыгрышем.

Riesen-Panne bei #SRFhappyday - der «Gewinner» bekommt die Million am Schluss nicht. Laut SRF ist @swisslos schuld. pic.twitter.com/8bdBpeT78f — Blick (@Blickch) December 22, 2018

Однако позже организаторы лотереи Swisslos извинились и заявили, что в программе по автоматическому отбору победителя произошел сбой. Дело в том, что в финале вместо 10 потенциальных победителей попали 11 фамилий, потому розыгрыш считают нечестным.

В Swisslos добавили, что Андреас Беркли очень сдержанно воспринял сообщение о том, что джекпот будут разыгрывать снова.

Ранее 24 канал сообщал, что в округе Бостон и Скегнес в Великобритании ищут владельца выигрышного лотерейного билета EuroMillions на 76 миллионов фунтов (почти 97 млн долларов).