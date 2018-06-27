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Швейцария – Коста-Рика: видео голов и моментов матча

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Швейцария – Коста-Рика видео голов
Швейцария – Коста-Рика видео голов

В матче Швейцарии и Коста-Рики на Чемпионате мира первый гол был забит уже на 31 минуте. Автором гола стал Джемаили.

Полузащитник швейцарцев вовремя оказался в штрафной площадке при атаке своей команды. При этом никто из соперников не накрыл Джемаили и не заблокировал удар по воротам Наваса.

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Свой первый гол на Чемпионате мира 2018 сборная Коста-Рики забила после подачи с углового. Точно головой пробил Кендал Ватсон.

Выйти вперед Швейцарии удалось из-за ошибки защитника, который поскользнулся в собственной штрафной в самый важный момент, когда шел прострел на Дрмича. Форвард в касание пробил в противоход вратарю.

Но выиграть этот матч швейцарцам не удалось. На последней минуте матча в их ворота был назначен пенальти, который пошел выполнять Руис. Форвард пробил мощно, но попал в перекладину. Но после того мяч попал в голову вратарю Зоммеру и отлетел в ворота. Записали как автогол вратаря.

Видео моментов матча Швейцария – Коста-Рика

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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