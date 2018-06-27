Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой, вратарь забил в свои ворота на последней минуте

На Чемпионате мира зафиксирован еще один автогол. Его автором стал вратарь сборной Швейцарии, который на последней минуте забил в свои ворота. Сделал он это в сверхважном матче против сборной Коста-Рики.

До этого матча уже было известно, что Коста-Рика вылетает с Чемпионата мира. Команда за два первых матча не сумела забить ни одного гола и трижды пропустила. Швейцарцы наоборот – сыграли вничью с бразильцами и обыграли сербов в сверхпринципиальном матче, после которого двух игроков оштрафовали за политические символы.

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В случае победы швейцарцы могли даже занять первое место в группе Е. Тогда бы они вышли на мексиканцев. Главное для них было не проиграть самим. Именно это гарантировало им выход в плей-офф.

Первый шаг к участию в 1/8 финала швейцарцы сделали уже на 31 минуте. Костариканцы оставили без присмотра в своей штрафной Джемаили во время атаки.

Хотя до забитого гола сборная Коста-Рики трижды могла выйти вперед. Однако, если в первых двух моментах надежно сыграл Зоммер, то третий раз ему на помощь пришла перекладина ворот.

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Свой первый гол на этом чемпионате мира Коста-Рика забила после подачи с углового. Мощно головой пробил Ватсон, который выиграл воздух у своих соперников.

До конца тайма команды создали лишь один опасный момент – после удара Дрмича мяч попал в перекладину. И именно ему удастся отличиться, когда матч будет подходить к концу. Форвард замкнул прострел от Закарии с фланга в угол ворот в противоход Навасу. В этом моменте швейцарец останется без опеки, когда неудачно в собственной штрафной поскользнулся защитник Коста-Рики.

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Когда уже казалось швейцарцы будут праздновать победу, в их ворота был назначен пенальти. При этом пенальти в ворота швейцарцев назначали дважды. Но первый раз его отменили после просмотра повтора – Руис находился в офсайде в момент атаки. Второй раз в штрафной швейцарцев сбили Кэмпбелла, и на этот раз назначенный пенальти не отменяли. Выполнять удар пошел Руис. Пробил мощно. Но точно в перекладину. И именно от нее мяч отлетел в голову Зоммеру, после чего залетел в ворота. Автогол зачислили на голкипера.

Швейцария играет вничью и выходит в плей-офф со второго места. В 1/8 финала команда встретится со сборной Швеции.

Швейцария – Коста-Рика – 2:2

Голы: Джемаили, 31 Дрмич, 88 – Вастон, 56, Зоммер, 90 + 5 (авт)