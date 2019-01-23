Швейцарский журналист заявил об угрозах со стороны президента ФФУ Павелко

Швейцарский журналист Арно Беда заявил, что получает угрозы со стороны президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Журналист уже обратился в прокуратуру Швейцарии с соответствующим заявлением.

Ранее журналист опубликовал серию статей о коррупционных схемах президента ФФУ.

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Я и сам после того, как опубликовал две разоблачительные статьи о коррупции президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, получил лично от него угрозы и вынужден был обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением. Сейчас господин Павелко выдвинул против меня и издателя надуманный и необоснованный иск, в котором, в частности, просит суд Лозанны запретить мне писать о нем и его коррупции,

– цитирует журналиста Гордон.

Напомним, что Павелко за 2018 год стал едва ли не главным героем антикоррупционных расследований. Благодаря социальным сетям гражданской жены главы бюджетного комитета парламента, журналисты программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" нашли у Андрея Павелко незадекларированные: жилье, Bentley и других расходов на 20 миллионов гривен.

Кроме того, журналисты рассказывали о построенном Федерацией футбола Украины за средства УЕФА коммерческом заводе по производству искусственного покрытия для футбольных полей. Из-за дискриминационных требований в тендерах этот завод получил почти 100 миллионов бюджетных средств.

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