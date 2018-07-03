Швеция минимально победила Швейцарию на чемпионате мира и вышла в четвертьфинал

Швеция и Швейцария на Чемпионате мира встретились на стадии 1/8 финала. Всё в матче определил единственный гол. Хотя одна из команд претендовала на пенальти (арбитр отменил свое решение после просмотра видеоповтора). А также в матче произошло удаление.

Это был матч довольно равных команд. Букмекеры предпочтение отдавали швейцарцам, но оно было незначительным. То, что это равные команды, показала и статистика после игры – 12 моментов у шведов против 18 у швейцарцев и три удара в створ ворот против четырех соответственно.

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Именно один из таких ударов в створ ворот и принес победу шведам. Хотя до этого несколько возможностей упустил Берг – в одном из эпизодов швейцарцев спас Зоммер, в прыжке отбив удар в нижний угол ворот с отскоком.

Швейцарцы свои главные атакующие потуги возлагали на Шакире и Джаку, а также Цубера. Единственный форвард впереди Дрмич в этом матче был малозаметен.

Что касается гола, то его шведы забили на 66 минуте. Перед штрафной мяч попал в Форсберга, и тот решился на удар. Зоммер уже готовился поймать мяч, ведь тот летел низом почти по центру ворот. Но на его траектории оказалась нога Аканджи, от которой мяч полетел под самую перекладину.

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На забитый гол тренер швейцарцев ответил двойной заменой, выпустив сразу двух форвардов. Однако это мало чем помогло его команде в плане результативности – достаточно надежно действовала шведская оборона.

А уж когда шло добавленное арбитром время сборная Швейцарии могла пропустить второй – шведам удалась быстрая контратака, и Олссон, который вышел на замену выходил один на один на ворота соперников. Однако его сбил Ланг, за что получил красную карточку. Также судья Дамир Скомина назначил пенальти. Однако после просмотра видеоповтора отменил одно из своих решений – нарушение произошло еще до штрафной площадки, поэтому вместо пенальти – штрафной удар. Выстрел со стандарта в прыжке отбил Зоммер.

Единственного гола шведам хватило, чтобы выйти в четвертьфинал. Там их соперником будет победитель пары Колумбия – Англия. Их матч состоится 3 июля в 21:00.

Швеция – Швейцария 1:0

Гол: Форсберг, 66

Удаление: Ланг, 90+2