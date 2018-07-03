Швеция – Швейцария: видео голов и моментов матча

Первый гол в матче сборных Швеции и Швейцарии на Чемпионате мира был забит аж на 70 минуте.

Автором гола стал Форсберг. Однако форварду в этом моменте "помог" Аканджи. Защитник швейцарцев неудачно подставил ногу под удар шведа, и мяч залетел в ворота мимо голкипера.

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Гол Форсберга в ворота Швейцарии