Швеция – Швейцария: видео голов и моментов матча
Первый гол в матче сборных Швеции и Швейцарии на Чемпионате мира был забит аж на 70 минуте.
Автором гола стал Форсберг. Однако форварду в этом моменте "помог" Аканджи. Защитник швейцарцев неудачно подставил ногу под удар шведа, и мяч залетел в ворота мимо голкипера.
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Гол Форсберга в ворота Швейцарии
Источник: 24 Канал
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