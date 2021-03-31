Швейцарія розширила санкції проти Білорусі після візиту Тихановської
Швейцарська влада ухвалила рішення розширити санкції проти Білорусі. Це зробили після візиту лідерки опозиції Світлани Тихановської до Берна.
Источник:телеграм Франака Вячорка
Санкції посилили щодо фізичних та юридичних осіб. Зокрема в перелік потрапили 29 осіб та 7 компаній.
Актуально Лукашенко у відповідь ввів санкції проти західних країн
Проти кого ввели санкції
Санкції не оминули бізнесмена Миколи Горобця. У грудні він потрапив до списку санкцій Європейського Союзу. Після того бізнесмен переписав свої активи на менеджерів і відправився з родиною до Швейцарії. Також санкції ввели проти:
- бізнесмена Олександра Шакутіна;
- генерального прокурора Андрія Шведа;
- міністра інформації Ігоря Луцького;
- голови Білтелерадіокомпанії Івана Ейсмонта.
Повний список підсанкційних осіб опублікували на сайті Держсекретаріату Швейцарії з питань економіки.
Санкції Швейцарії проти Білорусі
- Швейцарія 13 жовтня 2020 року запровадила санкції щодо 40 білоруських посадових осіб.
- Країна 11 грудня приєдналася і до другого пакету санкцій, які Євросоюз схвалили 6 листопада проти деяких фізичних і юридичних осіб з Білорусі.
- Тоді фінансові санкції і заборону на в'їзд у країну ввели щодо 15 осіб, зокрема щодо Олександра Лукашенка і його старшого сина Віктора.
Поделиться новостью