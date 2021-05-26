Реакція Швейцарії на заяву Лукашенка

Влада Швейцарії наголосила, що нічого не знала про так зване "мінування" літака. Тому слова білоруського диктатора – фейк.

Актуально Повідомлення про бомбу на літаку з Протасевичем надійшло зі Швейцарії, – Лукашенко

Влада Швейцарії не знала про загрозу бомби на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса. Тому повідомлення від швейцарської влади владі Білорусі про це не надходили,

– заявили у федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії.

Що казав білоруський політик

Лукашенко запевняє, що "діяв у межах законодавства". Мовляв, з території Швейцарії повідомили про вибухівку на борту пасажирського літака, тому повітряне судно й вирішили посадити у Мінську. За словами білоруського диктатора, перед тим екіпаж нібито радився з керівництвом компанії та аеропортом у Вільнюсі. Сам політик, мовляв, хотів захистити людей.

До речі, спершу Лукашенко казав, що повідомлення надійшло від бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС. Ті свою причетність до ситуації одразу спростували.

Зверніть увагу! Це не єдина неправдива заява Лукашенка щодо ситуації з затриманням білоруського активіста Романа Протасевича та його дівчини-росіянки Софії Сапеги. Самопроголошений президент також казав, що Це не єдина неправдива заява Лукашенка щодо ситуації з затриманням білоруського активіста Романа Протасевича та його дівчини-росіянки Софії Сапеги. Самопроголошений президент також казав, що аеропорти Києва, Львова, Варшави та Вільнюса відмовилися приймати літак , коли надійшло повідомлення про замінування. ДП "Украерорух" вже спростувало цю інформацію.

Затримання літака Протасевича: коротко