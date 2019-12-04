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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Евгений Клопотенко
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Евгений Клопотенко

      Швидкі та вишукані страви від Євгена Клопотенка

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      Смачного! / Unsplash

      Давайте я вам швиденько розповім, що готувати, коли не знаєш чого хочеться. Щоб ви не тинялися по кухні немов голодні привиди.

      Паста, тунець, пармезан, оливки та вино. П'ять продуктів, які завжди повинні бути у вас вдома. Щоб на випадок паніки та розпачу ви змогли смачно себе нагодувати. Пасту варите, тунець з оливками обсмажуєте, наливаєте вино (трохи в себе, трохи на пательню до тунця. Змішуєте з пастою. Викладаєте на тарілки, посипаєте пармезаном. Відчуваєте, як до вас повертається життя.

      паста

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      Запечена картопелька – це завжди гарна ідея. Але картопелька, запечена з айвою та чебрецем – це ващєєє. Must cook.

      картопля

      А це прям топчик. Нереально смачна страва, яка готується максимум 20 хвилин. Свинину обсмажуєте в гірчично-медовому соусі та робите до неї яблучний салат з горіхами. Офігезно. Ідеальний баланс гострого, солодкого та кислого.

      м'ясо

      Прошу вибачення у тих, хто прочитав це на ніч. Ви ж все одно мене любите, так?

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      Автор: Евгений Клопотенко
      Теги: Публикации Food and Drinks Здоровое питание
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