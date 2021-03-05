МЗС Литви доволі жорстко відреагувало на вимогу Білорусі видати опозиціонерку Світлану Тихановську Білорусі. У Вільнюсі зазначили, що завжди нададуть захист переслідуваним режимом демократичним силам.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Заяву опублікували 5 березня на сайті литовського МЗС.

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Литва не розглядатиме вимоги Білорусі

Кожен, хто знайшов притулок в Литві, може відчувати себе в безпеці, що його не передадуть режиму через його боротьбу за демократію, за свободу слова або релігію. І ми можемо сказати білоруському режиму, що швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги, – мовиться в заяві Ландсбергіса.

Раніше сама Тихановська повідомила, що відкидає наразі своє повернення до Білорусі. Там, впевнена опозиціонерка, на неї та її соратників може чекати лише ув'язнення. Перебування за кордоном дає можливість політикині боротись та привертати увагу міжнародної спільноти до політичної кризи в Білорусі.

Тихановська перебуває у Литві з серпня 2020 року

Зазначимо, що Тихановська виїхала до Литви одразу після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Там само перебувають і її діти. У березні 2021 Слідчий комітет Білорусі оголосив опозиціонерку у розшук – за організацію масових заворушень і заклики до захоплення адміністративних будівель.