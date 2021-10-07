К счастью, устройство не сдетонировало, поэтому никто не пострадал. Об этом происшествии в Даченской территориальной общине сообщили 7 октября.

Недавно Взрыв гранаты в Кривом Роге: пострадали 3 полицейских, а подрывник потерял ногу



Корпус гранаты, которую бросал мужчина / Фото Нацполиции

Напился и пошел "разбираться"

50-летний злоумышленник в тот день употреблял алкоголь и вспомнил старые обиды на бывшего мужа своей сожительницы. Когда он пришел к его дому, там были еще 2 гостей.

"Поквитаться" оказалось непросто, потому что пьяного дебошира просто выставили за дверь. Однако это его совсем не успокоило. Он сорвал чеку гранаты РГД-5 и бросил ее в оппонентов.

Когда приехали правоохранители, мужчина признался, что нашел боеприпас в лесополосе за несколько месяцев до этого. А забрал его, чтобы использовать сугубо как средство самозащиты.

Взрыватель гранаты, которую швырнул мужчина / Фото Нацполиции

Грозит наказание по 2 статьям

Несмотря на то, что мужчина был пьян и руководствовался эмоциями, ему грозит серьезное наказание. Правоохранители уже сообщили ему подозрение по статье о покушении на убийство. Она предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Однако также могут наказать и по другой статье. Сейчас гранату отправили на экспертизу, поэтому впоследствии к делу может добавиться и незаконное обращение с боеприпасами. А за такие действия предусмотрено от 3 до 7 лет заключения.