Голый мужчина грелся на вечном огне в Одессе: ругал прохожих и полицию

На вечном огне в Одессе 20 сентября заметили голого мужчину, который сидел и грелся там. При этом он громко ругался на прохожих.

Поэтому туда сразу направили сотрудников "Муниципальной охраны". Также туда прибыли полицейские и они вместе пытались остановить это дерзкое правонарушение.

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Голый мужчина спустился с вечного огня / Фото "Департамента муниципальной безопасности Одессы"

Уговорили одеться

Когда к памятнику Неизвестному матросу прибыли "муниципалы", они начали просить мужчину оттуда слезть. Однако он на просьбы реагировал агрессивно и только больше приближался к огню.

Злоумышленника уговорили одеться / Фото "Департамента муниципальной безопасности Одессы"

Именно поэтому пришлось вызывать и патрульных. Они совместными усилиями смогли уговорить злоумышленника спуститься. Затем его убедили одеться и провели к автомобилю скорой помощи.

Правоохранители ведут молодого человека, который был голым / Фото "Департамента муниципальной безопасности Одессы"

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6 июля сообщили, что на вечном огне этого памятника группа людей решили устроить пикник. Они жарили на мемориальном огне еду.

Также они пили пиво и веселились. Однако вечеринку пришлось прекратить, когда туда пришли сотрудники муниципальной стражи. Впоследствии появилось видео этого инцидента.