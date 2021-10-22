Сидел в СИЗО и грабил людей: в Одессе разоблачили интернет-мошенника арестанта

В Одессе разоблачили интернет-мошенничество, в котором обвинили арестанта СИЗО. По данным правоохранителей он находясь за решеткой продавал товары, которых не существует.

О разоблачении этой схемы сообщили 22 октября. Объявлять подозрение к арестанту пришли прямо в камеру.

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Сколько людей он обманул

Следователи выяснили, что мужчина совершал преступления на одной из популярных интернет-платформ. Для этого он разместил объявление о продаже бытовой техники, которой не было.

Когда нашлись потенциальные жертвы, злоумышленник просил предоплату, а потом игнорировал. В общем таким образом ему удалось обмануть менее 3 человек на общую сумму 1500 гривен.

Когда следователи пришли к камере, удалось найти 2 мобильных телефона. Именно с них публиковали ложные объявления. За что этот человек попал в следственный изолятор – не сообщали.

Обыски арестанта СИЗО, которого подозревают / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители объявили ему подозрение по статье о мошенничестве, которое совершалось неоднократно. Максимальное наказание по ней – до 3 лет тюрьмы.

Объявление подозрения и обыск в камере: смотрите видео Нацполиции

Похожая схема ранее

25 августа разоблачили жительницу Одесской области, которая вообще создала целый интернет-магазин одежды, которого не было. Она продавала одежду и просила сделать предоплату в размере полной стоимости товара.

Однако вместо обещанной одежды жертвы получали только игнорирование со стороны продавца. Эту схему злоумышленница реализовывала в соцсетях.