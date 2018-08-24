Сидел за убийство: журналисты узнали о водителе, протаранившем авто на Днепровской набережной

Водитель BMW, протаранивший припаркованные авто на Днепровской набережной в Киеве, уже не первый раз попадает в ДТП. Также ранее он был осужден за убийство, а имя мужчины – Евгений Куц.

Об этом сообщает ТСН.

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Как утверждают журналисты, машина, которая протаранила припаркованные авто на Днепровской набережной, является зарегистрированной на 27-летнюю девушку и месяц назад попадала в ДТП на Европейской площади – тогда также обошлось без жертв.



ДТП на Днепровской набережной: BMW уже ранее попадал в аварии

Кроме того, подчеркивается в материале, тогда за рулем был именно главный фигурант "мажорного" ДТП – Евгений Куц.

"Водитель-нарушитель зарегистрирован на Черниговщине. Местные жители его узнали и рассказали потрясающую историю, которая произошла в 2006 году. Тогда было убийство у местного бара в результате драки с участием нескольких ребят. Один из них – 23-летний – погиб. Двух других, среди которых был Куц, – заключили в тюрьму. После тюрьмы Евгений перебрался в столицу", – добавляют представители издания.

По их словам, вне камеры родные парня рассказали, что об аварии знают и за рулем был именно Евгений, поскольку об этом им признался.

Также родственники нарушителя говорят, что тогда он ехал со своей девушкой, а почему нарушал, не понимают. В то же время уверяют, хоть не работает, убытки будет возмещать и бежать не собирается.

Напомним, вечером 20 августа резонансное ДТП произошло на Днепровской набережной в Киеве – водитель ВМW на большой скорости врезался в припаркованные на обочине автомобили.



По словам правоохранителей, у водителя машины не было с собой прав и он был в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить соответствующий тест отказался. Впоследствии его доставили в Днепровское управление полиции, где на него составили админматериалы.



В полиции добавили, что личность нарушителя уже установили, а материалы направили в суд, правда водителя после проведения всех необходимых протокольных действий правоохранители вынуждены были отпустить.