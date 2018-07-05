Сидела на подоконнике и звала на помощь: в Житомире спасали детей, которые были закрыты дома

В Житомире спасатели освободили из запертой квартиры двоих малолетних детей, которые находились без присмотра взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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4 июля в 14:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в квартире одной из пятиэтажек Житомира заблокированы дети. Неравнодушный гражданин, проходя мимо жилого дома, заметил маленькую девочку, которая сидела на подоконнике раскрытого окна и звала на помощь,

– сообщают спасатели.

Спасатели, которые прибыли по вызову, попали в квартиру с помощью лестницы. Они сразу сняли девочку с подоконника, а чуть дальше – на кровати в комнате обнаружили маленького мальчика. Дети находились дома одни.

К детям вызвали правоохранителей и скорую медицинскую помощь.