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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сидела на подоконнике и звала на помощь: в Житомире спасали детей, которые были закрыты дома

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В Житомире спасали детей, которые были закрыты дома
В Житомире спасали детей, которые были закрыты дома / ukrinform

В Житомире спасатели освободили из запертой квартиры двоих малолетних детей, которые находились без присмотра взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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4 июля в 14:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в квартире одной из пятиэтажек Житомира заблокированы дети. Неравнодушный гражданин, проходя мимо жилого дома, заметил маленькую девочку, которая сидела на подоконнике раскрытого окна и звала на помощь,
– сообщают спасатели.

Спасатели, которые прибыли по вызову, попали в квартиру с помощью лестницы. Они сразу сняли девочку с подоконника, а чуть дальше – на кровати в комнате обнаружили маленького мальчика. Дети находились дома одни.

К детям вызвали правоохранителей и скорую медицинскую помощь.

Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Житомира Дети
Источник: 24 Канал
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