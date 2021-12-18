Сидеть дома и молчать: оккупационная власть Крыма полностью уничтожила право на мирный протест
Источник:"Крым.Реалии" специально для 24 канала
Подконтрольная Кремлю оккупационная власть Крыма почти искоренила свободу мирного собрания на полуострове. Под давлением полиции находятся даже одиночные пикеты.
В 2014 году, когда оккупировали украинский полуостров, мир не признал Крым российским. В то же время после его аннексии свободы у крымчан стало значительно меньше.
К теме "Остров страха": Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму
Для того, чтобы бороться с теми, кто не соглашается, подконтрольная Кремлю власть Крыма злоупотребляет карантинными ограничениями.
Как люди проявляют свою позицию
Пенсионерка, блогер и общественная активистка Елена Гукова является одной из немногих, кто часто выходит на одиночные пикеты и не подбирает слов, критикуя российскую власть.
Она следит за благоустройством Ялты, а также выступает против коррупции и фальсификаций на выборах. Из-за своей активности пенсионерка уже имеет наказания и штрафы. В частности, якобы из-за нарушения карантина.
Всех активистов уничтожают еще в зародыше. Я пенсионерка. Ну какой вред я могу наносить? В отношении меня возбуждали уголовное дело за видеоролик. Аж 2 суда было, так как я якобы назвала оскорбительным словом представителя власти,
– рассказала пенсионерка.
По словам директора Московского института прав человека Валентина Гефтера, в Крыму, как и в России, право на мирный протест почти нивелировали. Он вносил законодательные изменения, чтобы расширить эти права, но Госдума их не поддержала.
Узнайте больше Россия против демократии: режим Путина годами подавляет мирные протесты
Крым может сыграть роль в эскалации против Украины
Российские военные в декабре развернули автономный полевой лагерь для очередных учений в Крыму. В то же время на границе с Украиной Кремль сосредоточил 100-тысячную армию.Справка. Военно-политическое обострение началось в апреле 2021 года, когда под видом военных учений Россия начала стягивать войска к украинским границам и на оккупированный полуостров. Тогда эксперты и начали говорить о ее готовности к войне.
Уже в конце ноября ряд иностранных изданий опубликовал разведданные, которые якобы подтверждают, что Владимир Путин планирует нападение на Украину в январе – феврале 2022 года.
В частности, большую роль в возможной эскалации против нашего государства может сыграть и Крым.
Полный выпуск программы "Крым.Реалии": смотрите видео