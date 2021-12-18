Сидеть дома и молчать: оккупационная власть Крыма полностью уничтожила право на мирный протест

Подконтрольная Кремлю оккупационная власть Крыма почти искоренила свободу мирного собрания на полуострове. Под давлением полиции находятся даже одиночные пикеты.

В 2014 году, когда оккупировали украинский полуостров, мир не признал Крым российским. В то же время после его аннексии свободы у крымчан стало значительно меньше.

К теме "Остров страха": Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

Для того, чтобы бороться с теми, кто не соглашается, подконтрольная Кремлю власть Крыма злоупотребляет карантинными ограничениями.

Как люди проявляют свою позицию

Пенсионерка, блогер и общественная активистка Елена Гукова является одной из немногих, кто часто выходит на одиночные пикеты и не подбирает слов, критикуя российскую власть.

Она следит за благоустройством Ялты, а также выступает против коррупции и фальсификаций на выборах. Из-за своей активности пенсионерка уже имеет наказания и штрафы. В частности, якобы из-за нарушения карантина.

Всех активистов уничтожают еще в зародыше. Я пенсионерка. Ну какой вред я могу наносить? В отношении меня возбуждали уголовное дело за видеоролик. Аж 2 суда было, так как я якобы назвала оскорбительным словом представителя власти,

– рассказала пенсионерка.

По словам директора Московского института прав человека Валентина Гефтера, в Крыму, как и в России, право на мирный протест почти нивелировали. Он вносил законодательные изменения, чтобы расширить эти права, но Госдума их не поддержала.

Узнайте больше Россия против демократии: режим Путина годами подавляет мирные протесты

Крым может сыграть роль в эскалации против Украины

Российские военные в декабре развернули автономный полевой лагерь для очередных учений в Крыму. В то же время на границе с Украиной Кремль сосредоточил 100-тысячную армию.

Военно-политическое обострение началось в апреле 2021 года, когда под видом военных учений Россия начала стягивать войска к украинским границам и на оккупированный полуостров. Тогда эксперты и начали говорить о ее готовности к войне.

Уже в конце ноября ряд иностранных изданий опубликовал разведданные, которые якобы подтверждают, что Владимир Путин планирует нападение на Украину в январе – феврале 2022 года.

В частности, большую роль в возможной эскалации против нашего государства может сыграть и Крым.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии": смотрите видео