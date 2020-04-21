Сидеть в кресле премьера по очереди: в Израиле придумали способ выйти из политического кризиса

Израиль близок к выходу из политического кризиса: конкуренты Нетаньяху и Ганц договорились сформировать коалиционное правительство и занимать пост премьер-министра по очереди. Если договоренность сорвется, страну ждут четвертые выборы за менее чем полтора года.

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц завершили переговоры по формированию правительства национального единства. Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина .

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Чтобы выйти из политического кризиса в стране и не допустить четвертые за полтора года выборы политики нашли способ понять друг друга: они решили занимать пост премьер-министра по очереди.

Причем Нетаньяху займет первым пост премьер-министра, затем его сменит Ганц - через 18 месяцев.

Теперь Нетаньяху, лидер "Ликуд" ("Консолидация"), должен подписать это соглашение с членами партий правого блока. А Ганц, лидер "Кахоль Лаван" ("Синие и белые"), должен отстоять свою позицию среди левых партий, где восприняли его действия как предательство общих интересов.

Мы предотвратили четвертые выборі. Мы обеспечили сохранность демократии. Мы будем бороться с коронавирусом и позаботимся об израильтянах. У нас есть правительство национального единства,

– написал в своем твиттере Ганц сразу после подписания соглашения.

Если бы согласия достичь не удалось, то, как уже заявил президент Израиля Реувен Ривлин, четвертые парламентские выборы за 18 месяцев состоялись бы 4 августа.