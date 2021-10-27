Сидела и кричала: в днепровской маршрутке устроила безумный скандал – видео ссоры

В Днепре женщина устроила скандал в маршрутке, потому что было слишком мало мест. Она истерически кричала и не соглашалась встать. Дело в том, что в городе действуют карантинные ограничения, согласно которым в общественном транспорте можно ехать только на сидячих местах.

Видео спора в маршрутке обнародовали 27 октября. На нем заметно, что главная виновница происшествия ссорилась с 2 людьми.

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Отстаивала права без маски

На записи женщина сперва громко ссорится с водителем. Тот просил выйти, а потом почему-то сказал, что оппонентка ему в дочки "годится". Однако женщина на это резко возразила и сказала, что ей 56 лет. Также она выкрикивала, что пропустила уже 3 маршрутки, которые просто не остановились.

Потом она крикнула, чтобы водитель просто ехал, но он отказался. К конфликту присоединилась другая женщина, которую попросили выйти, поскольку пришла на остановку позже. Вторая участница ссоры не согласилась на такое развитие событий, потому что якобы должна была ехать за город. Также она отметила, что скандалистка не надела защитную маску.

Следует отметить, что основная героиня видео отреагировала правильно – вытащила из сумки маску. Вероятно, она ее планировала надеть, однако видео на этом моменте прервалось. Поехала ли все же маршрутка – неизвестно.

Скандал в днепровской маршрутке: смотрите видео

В городе возник транспортный коллапс

Новые ограничения в Днепре начали действовать 18 октября, когда город перешел в красную зону. В тот же день водители общественного транспорта начали соблюдать правила.

Как следствие, на остановках выстроились огромные очереди, поскольку больше маршруток на рейсы не выпустили. Впоследствии это объяснили тем, что просто не хватает водителей.