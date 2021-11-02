Зайцевой разрешено пользоваться Интернетом в свободное время. Она может посещать все сайты, кроме порно и соцсетей. О новых деталях пребывания за решеткой рассказали 1 ноября.

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Все, кроме порно и соцсетей

Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности для приговоренных к лишению свободы.

Этот сектор с отдельным входом и своим двориком, комнатой для приема пищи, душевой и т.д. Об этом рассказала начальница Покровского исправительного центра №79.

Зайцева может пользоваться Интернетом и даже общаться с родственниками по Skype. Однако запрещенные сайты и соцсети приговоренная посещать не может.

Зарабатывает до 3 тысяч в месяц

Елена Зайцева вместе с еще одной осужденной девочкой работают на участке украинской вышивки.

Из заработной платы осужденных идет содержание потерпевших. Из зарплаты удерживают подоходный налог, военный сбор, а также за питание, коммунально-бытовые условия.

Обратите внимание! Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын Александр, рассказала о мизерных выплатах, которые получает от Зайцевой. По ее словам, это 30-40 гривен, которые приходят даже не ежемесячно.

На короткие свидания к Зайцевой, как и к другим осужденным, приезжают родственники. У нее несколько раз была бабушка, но в основном ездит мама.

Коротко об ужасном ДТП с участием Зайцевой