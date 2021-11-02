Сидит в интернете и зарабатывает "слезы": как виновница жуткого ДТП Зайцева отбывает наказание
Источник:Obozrevatel
Появились детали пребывания в тюрьме Елены Зайцевой, которая стала причиной жуткого ДТП в Харькове 4 года назад. Женщина вышивает и зарабатывает этим от 1 тысячи до 3 тысяч гривен в месяц. К тому же ей можно пользоваться интернетом.
Зайцевой разрешено пользоваться Интернетом в свободное время. Она может посещать все сайты, кроме порно и соцсетей. О новых деталях пребывания за решеткой рассказали 1 ноября.
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Все, кроме порно и соцсетей
Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности для приговоренных к лишению свободы.
Этот сектор с отдельным входом и своим двориком, комнатой для приема пищи, душевой и т.д. Об этом рассказала начальница Покровского исправительного центра №79.
Зайцева может пользоваться Интернетом и даже общаться с родственниками по Skype. Однако запрещенные сайты и соцсети приговоренная посещать не может.
Зарабатывает до 3 тысяч в месяц
Елена Зайцева вместе с еще одной осужденной девочкой работают на участке украинской вышивки.
Из заработной платы осужденных идет содержание потерпевших. Из зарплаты удерживают подоходный налог, военный сбор, а также за питание, коммунально-бытовые условия.Обратите внимание! Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын Александр, рассказала о мизерных выплатах, которые получает от Зайцевой. По ее словам, это 30-40 гривен, которые приходят даже не ежемесячно.
На короткие свидания к Зайцевой, как и к другим осужденным, приезжают родственники. У нее несколько раз была бабушка, но в основном ездит мама.
Коротко об ужасном ДТП с участием Зайцевой
- 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
- От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу стоящих на переходе пешеходов. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.
- Суд по этому делу длился более года, состоялось около 60 заседаний. Зайцева и Дронов признали свою вину в совершении аварии.
- 26 февраля 2019 года обоих приговорили к 10 годам тюрьмы.