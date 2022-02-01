Сидит в СИЗО и читает книжку, – в ГБР опровергли информацию о смерти Артема Рябчука
1 февраля 2022 , 15:32Читати новину українською
Источник:24 канал
В сети 1 февраля появилась информация о вероятном самоубийстве Артема Рябчука, которого подозревают в расстрелах людей на "Южмаше" в Днепре. Однако в Государственном бюро расследований это опровергли.
Слухи, что Рябчук якобы повесился, появились в местных телеграмм-каналах. Однако в ГБР отметили, что подозреваемый жив и здоров.
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Он жив, здоров в СИЗО. Читает книжку,
– подчеркнули в ГБР.
Что известно про Рябчука
- Рябчук родом из села Броска Измаильского района Одесской области. Ему 21 год.
- Соседи семьи не могли предположить, что стало причиной такого поступка их односельчанина.
- Говорят, что он был спокойным. Семья парня – верующая, но 5-6 лет назад он остался без отца.
Заметим, суд избрал для Рябчука меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сам парень признался в содеянном перед судьей. Он говорил, что полностью осознает свою вину и сожалеет.
Стрельба в Днепре: основное
- Утром 27 января солдат срочной службы Нацгвардии открыл огонь по своим собратьям на заводе "Южмаш".
- Погибли 4 военных и гражданская женщина. Кроме того, пять человек пострадали.
- Нападающий Артем Рябчук скрылся с места происшествия с оружием. Однако впоследствии решил сдаться. Он попросил случайную прохожую вызвать полицию. Задержали нацгвардейца в селе Подгороднем, на Днепропетровщине.
- Из-за стрельбы на "Южмаше" подал в отставку Николай Балан, командующий Нацгвардии. Вместо него назначили Юрия Лебедя.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в день трагедии предположил, что суд может посадить Рябчука на пожизненный срок.
- На Херсонщине 30 января простились с погибшими Александром Богдановым, Леонидом Черником и Артемом Левковским. 31 января в Одесской области похоронили Александра Драгана.
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