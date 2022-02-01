Сидит в СИЗО и читает книжку, – в ГБР опровергли информацию о смерти Артема Рябчука

1 февраля 2022 , 15:32
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Источник:

24 канал

В сети 1 февраля появилась информация о вероятном самоубийстве Артема Рябчука, которого подозревают в расстрелах людей на "Южмаше" в Днепре. Однако в Государственном бюро расследований это опровергли.

Слухи, что Рябчук якобы повесился, появились в местных телеграмм-каналах. Однако в ГБР отметили, что подозреваемый жив и здоров.

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Он жив, здоров в СИЗО. Читает книжку,
 – подчеркнули в ГБР.

Что известно про Рябчука

  • Рябчук родом из села Броска Измаильского района Одесской области. Ему 21 год.
  • Соседи семьи не могли предположить, что стало причиной такого поступка их односельчанина.
  • Говорят, что он был спокойным. Семья парня – верующая, но 5-6 лет назад он остался без отца.

Заметим, суд избрал для Рябчука меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сам парень признался в содеянном перед судьей. Он говорил, что полностью осознает свою вину и сожалеет.

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Автор: Ольга Музика