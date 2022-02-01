Сидит в СИЗО и читает книжку, – в ГБР опровергли информацию о смерти Артема Рябчука

В сети 1 февраля появилась информация о вероятном самоубийстве Артема Рябчука, которого подозревают в расстрелах людей на "Южмаше" в Днепре. Однако в Государственном бюро расследований это опровергли.

Слухи, что Рябчук якобы повесился, появились в местных телеграмм-каналах. Однако в ГБР отметили, что подозреваемый жив и здоров.

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Он жив, здоров в СИЗО. Читает книжку,

– подчеркнули в ГБР.

Что известно про Рябчука

Рябчук родом из села Броска Измаильского района Одесской области. Ему 21 год.

Соседи семьи не могли предположить, что стало причиной такого поступка их односельчанина.

Говорят, что он был спокойным. Семья парня – верующая, но 5-6 лет назад он остался без отца.

Заметим, суд избрал для Рябчука меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сам парень признался в содеянном перед судьей. Он говорил, что полностью осознает свою вину и сожалеет.

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