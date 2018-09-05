Сидят, как крысы, только вылезают пострелять, – бойцы ВСУ рассказали о действиях врага в Песках

В течение суток 4-го сентября враг 24 раза стрелял по украинским позициям. Российско-оккупационные войска открывали огонь возле населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское и Майорск. Одной из самых неспокойных точек на карте украинского Востока был и остается поселок Пески, под самым Донецком.

Военные Операции Объединенных сил во фронтовом поселке Пески говорят, что о "школьном перемирии", похоже, знают только они. Враг же его игнорирует.

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Военнослужащий ВСУ Дмитрий показал, что обстрелы происходят чуть ли не ежедневно. И добавил – кроме стандартного набора из стрелкового оружия и гранатометов, оккупанты не гнушаются стрелять и противотанковыми управляемыми ракетами.

На соседние позиции прилетают не только мины. Враги используют все, что у них есть в наличии. Стреляют из крупных калибров: минометы, гранатометы, используют зенитные установки. Мы для них как полигон,

– рассказал военнослужащий ВСУ Сергей.

Бойцы вспоминают и о недавних заявлениях собратьев убитого главаря донецких террористов Александра Захарченко, которые обещали отомстить.



Враг использует украинские позиции, как полигон для тренировок

Наши ребята уверяют: любая попытка высунуться заканчивается для врага не слишком удачно.

Сидят там, как крысы. Порой вылезут, постреляют, и все – обратно прячутся,

– пояснил боец ВСУ Юрий.

Украинские фронтовики подчеркивают, что тишина и покой в Песках – понятия довольно относительные. После нескольких дней условного затишья под конец августа заметна эскалация с каждым днем сентября.