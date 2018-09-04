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Siemens открыла во Львове учебно-научный центр электроприводов и систем автоматизации

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В День Знаний во Львове открыли центр по подготовке молодых инженеров.

Свой первый учебно-научный центр электроприводов и систем автоматизации компания "Сименс" обустроила в "Львовской политехнике". Студенты 1-5 курса смогут получить практический опыт работы с системами управления технологическими процессами, электроприводами, дистанционного контроля и мониторинга, сбора и анализа данных. Особое внимание будет уделяться путям внедрения цифровых решений в сферах электроэнергетики, электротехники и электромеханики.

"Мы показываем, как это важно в современном мире, чтобы внедрять современные технологии, чтобы улучшать качество, количество, сокращать затраты на производство. Поэтому здесь можем моделировать очень много примеров из промышленности", – рассказал генеральный директор "Сименс Украина" Мачей Зелиньски.

Здесь студенты получат практический опыт работы с системами управления технологическими процессами, электроприводами и системами дистанционного контроля и мониторинга от ведущего технологического концерна.

"Львовская политехника" готовит и имеет кадровый потенциал, а вот материальное обеспечение порой требует лучшего. И вот то, что фирма "Сименс" поставила и закупила для этой лаборатории. Что, собственно, является выполнением части этого процесса подготовки кадров", – сказал ректор Национального университета "Львовская Политехника" Юрий Бобало.

Также компания объявила конкурс на лучшую диссертацию, которая будет сделана на контроллерах фирмы. Победитель в конце учебного года получит одну тысячу евро. Тем временем такие центры вскоре появятся в Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье и Киеве.

Теги: Новости Украины Новости Львова Образование
Источник: 24 Канал
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