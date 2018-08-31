Сигарета, кальян, вейп: существует ли разница в рисках для организма

В начале августа в Парламенте был зарегистрирован законопроект о введении акцизного налога на жидкости, содержащиеся в электронных сигаретах, в размере 1,10 грн. за мл.

Мнения медицинского сообщества по этому поводу разделились. Одни говорят, что это попытка соотнести законодательство с требованиями Европейского Союза, другие – сделать электронные сигареты менее доступными для несовершеннолетних.

Мировая медицинская общественность изучает роль электронных сигарет в уменьшении вреда от курения. С этой целью используется подход пропорционального регулирования (Proportionate regulation): акцизы распределяются в зависимости от степени вредности никотиносодержащих продуктов. Наиболее вредные продукты делают наименее доступными, и наоборот. На примере модели распределения риска (Risk Continuum) разбираемся, как это работает, и почему разумная финансовая доступность электронных сигарет, по сравнению с обычными, – путь к улучшению общественного здоровья.

Основа модели

За более чем 100 лет с момента выпуска первой фабричной сигареты в 1913 году, табачная эпидемия охватила весь мир, став одной из самых острых проблем общественного здоровья. Более 7 млн смертей от связанных с курением заболеваний ежегодно подтолкнули ученых со всего мира к поиску менее вредных альтернатив. Для оценки степени их вреда была разработана модель распределения риска (Risk Continuum), согласно которой не все табачные и никотиновые продукты наносят одинаковый вред организму.

Формированию модели Risk Continuum предшествовало несколько десятилетий эпидемиологических исследований – еще в 1962 году the UK Royal College of Physicians опубликовал отчет, в котором описывалось влияние курения на организм. Впоследствии исследования продолжились, и курение признавалось причиной все большего количества заболеваний.

В одном из исследований ученые наблюдали за группами волонтеров с целью отслеживания новоприобретенных заболеваний при курении. Группу больных сравнивали с аналогичной по критериям группой, но без подобных проблем со здоровьем. Учитывались не только общие показатели, но и образ жизни. Было определено, что степень риска развития заболеваний отличается в зависимости от способа потребления никотина, количества выкуриваемых сигарет в день и продолжительности курения, а снижение рисков возникновения заболеваний наблюдается с отказом от курения. Было также установлено, что наибольший вред здоровью наносит не так потребление никотина, сколько продукты горения в сигарете – смолы, токсины и вредные химические вещества.

Согласно модели, наиболее вредным является традиционное курение, тогда как на противоположной стороне шкалы – никотинозаменяющая терапия (жвачка, пластырь). Ее задача – помочь за короткий период полностью отказаться от привычки. Но многие курильщики не могут справиться с зависимостью при помощи фармацевтических препаратов, либо же совсем не мотивированы на отказ, что приводит к рецидивам. Поэтому популярность набирает подход снижения вреда (harm reduction), который заключается в постепенном переходе на менее вредные альтернативы.

Традиционные сигареты

Ученые единодушно оценивают традиционные сигареты как наиболее вредный продукт (100 из 100 баллов). Дым, выделяемый при сгорании табака, содержит более 7000 вредных веществ, в кровь поступает больше чем 50 видов канцерогенов (акролеин, бензапирен), в легкие – нитрозамины, способные разрушать головной мозг, тяжелые и радиоактивные вещества (свинец, полоний, висмут). Все это – составляющие табачной смолы, которую легкие курильщика перерабатывают в объеме свыше 80 кг за год. Часть из них остается навсегда и становится причиной развития рака, обструктивной болезни легких, сердечно-сосудистых заболеваний и бесплодия.

Кальян

Мысль о том, что кальян менее вреден, является заблуждением. По данным ВОЗ, ценители кальяна подвержены тем же заболеваниям, что и курильщики. В кальяне содержится никотин, который вызывает привыкание, а в составе дыма – тяжелые металлы и примеси. В защиту кальяна часто говорят о фильтрации дыма водой, но при этом не упоминают, что за час такого курения человек вдыхает в 100-200 раз больше дыма. Даже при более низкой концентрации вредных веществ, объемы увеличивают уровень ущерба в разы.

Электронные системы доставки никотина

Электронные системы доставки никотина были включены в шкалу распределения риска недавно и получили менее 15 баллов из 100. В 2015 году Public Health England опубликовала отчет, в котором говорится о том, что пар электронных сигарет на 95% менее вреден, чем дым. Такие системы относятся к альтернативным продуктам сниженного риска, поскольку полностью исключают пассивное курение и содержат меньше токсичных веществ, которые приводят к развитию заболеваний. К таким системам относят и устройства для нагревания табака, доля которых на мировом рынке в последние годы существенно возросла. Международные организации, занимающиеся изучением данной категории, – Public Health England и UK Royal College of Physicians – отмечают необходимость дальнейших исследований с целью разработки стандартов для устройств и жидкостей, которые отличаются по составу и качеству.

Выводы

Сигареты наносят наибольший вред здоровью курильщиков, что приводит к развитию многих заболеваний, а исключение ущерба возможно только в случае полного отказа от курения. Возможно частично уменьшить вред, но степень уменьшения зависит от степени рисков альтернативных продуктов. Модель распределения риска позволяет выбрать оптимальный аналог с учетом индивидуальных потребностей, минимизируя риски для здоровья курильщика и его окружения, а также сократив долю рецидивов (возвращения к традиционному курения). Наименее вредными, за исключением медикаментозной терапии, признаны электронные системы доставки никотина. Однако, недостаточный уровень информированности о свойствах альтернативных продуктов удерживает распространенность курения на высоком уровне.