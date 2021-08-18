Сигареты, алкоголь, мат: в сети показали, какими бывают электрички Укрзализныци

Пассажиры электрички из Харькова в Золочев употребляли алкогольные напитки, громко ругались и угрожали избиением. Проводница на все это не реагировала.

По меньшей мере, так утверждает очевидец событий – женщина, ехавшая в том вагоне. Она опубликовала видеодоказательство в фейсбуке.

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Короткий путь от "х** по**си" до "глубоко извиняюсь"

Пассажирка электрички Харьков – Золочев рассказала в сообществе "Брутальный Золочев" в фейсбуке о возмутительных событиях, свидетелями которых стала.

В вагоне женщина увидела компанию мужчин, которые курили, употребляли алкогольные напитки и громко ругались нецензурными словами.

нецензурными словами. Причем нарушители общественного спокойствия своего поведения совсем не стеснялись, а когда увидели, что их снимают на камеру телефона, еще и начали угрожать избиением.

Очевидец утверждает, что все это видела и проводница вагона. И при этом продавала билеты, игнорируя позорное поведение тех пассажиров.

Скандал в электричке (внимание – на видео звучит брань со многими нецензурными выражениями):

В комментариях пользователи сети в основном справедливо требовали у руководства Укрзализныци немедленно разобраться в ситуации. Касаемо проводницы – то ее не очень осуждали, предполагая, что та просто боялась нетрезвых мужчин.

В нем мужчина "глубоко извиняется" за свое поведение в электричке.

К сожалению, неизвестно, сам он осознал бесчестность своего поведения, или ему "посоветовали".

: несколько позже сообщение дополнили новым видео.

Уместно напомнить и о другом громком скандале в поезде Укрзализныци, который случился в поезде Львов – Мариуполь. Речь о домогательствах к девушке со стороны пьяного мужчины.

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