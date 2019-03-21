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      Сигнал для России на 5 годовщину аннексии Крыма: США перебросили в Европу 6 бомбардировщиков

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      Американский бомбардировщик B-52
      Американский бомбардировщик B-52 / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки перебросили в Европу 6 стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52 для участия в воздушных учениях совместно с союзниками и партнерами НАТО.

      Так, группа самолетов приземлилась на авиабазе Фейрфорд в Великобритании в конце прошлой недели. До этого местом дислокации самолетов была база в штате Луизиана, передает CNN.

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      Это – сигнал США предназначен для России на пятую годовщину аннексии Крыма,
      – предполагают в СМИ.

      Так, четыре присланные американцами бомбардировщика уже выполнили полеты в Европе. В частности, над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями. А вот самолеты B-52, дислоцированные на базах Андерсон на Гуаме в Тихом океане и Фэйрфорде, провели одновременные учения по ознакомлению с театром действий в Индо-Тихоокеании и Европе. Так, бомбардировщики летели на север в зону к востоку от полуострова Камчатка.

      "Коллективные полеты в Индо-Тихоокеании и Европе продемонстрировали верность США их союзникам и партнерам глобального привлечения вооруженных сил", – сообщили в американских ВВС.

      Что известно о бомбардировщиках Boeing B-52 Stratofortress?Это американские многофункциональные тяжелые сверхдальные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, находящиеся на вооружении ВВС США с 1955 года.

      На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров эти самолеты способны нести различные виды оружия, в том числе ядерное.

      Бомбардировщик B-52

      Основная задача, для которого разрабатывался B-52 – доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР.

      Несмотря на то, что B-52 разрабатывался в 50-х годах под требования холодной войны, он по-прежнему остается основным самолетом дальней авиации американских ВВС. Бомбардировщики B-52 будут оставаться в строю до 2040 года.

      ​Сейчас на службе ВВС США находится 85 единиц, 9 из них – в резерве.

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      Теги: Новости политики авиация Аннексия Крыма Европа Новости США Новости России
      Источник: 24 Канал
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