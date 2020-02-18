Сила будет только со стороны Украины, – Данилов о совместном патруле на Донбассе

Идея совместного патрулирования территории Донбасса активно обсуждается представителями украинской власти. Однако все политики уверяют, что "сила будет только со стороны Украины".

Секретарь СНБО Алексей Данилов также озвучил такую ​​позицию во время брифинга. Он добавил, что от оккупированных территорий Донбасса будут только представители территориальных общин, живущих на тех территориях.

Важно: Пристайко объяснил, что будут делать боевики в совместных патрулях на Донбассе

Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины,

– заверил Данилов.

Патрулирование будет происходить под контролем Украины, совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой.

Как будет происходить совместное патрулирование на Донбассе

Накануне Арсен Аваков объяснял, как будет происходить совместное патрулирование территории Донбасса.

В целом к ​​процессу допустят:

представителей украинской полиции; международные силы; местные общины.

Совместное патрулирование должно выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы на Донбассе заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин. Далее они начинают совместное патрулирование. Больше – читайте здесь.

Что предусматривает идея совместных патрулей на Донбассе?Эту идею высказал Владимир Зеленский. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, что речь идет именно о боевиках.



Впоследствии идею уже комментировал Вадим Пристайко. Отвечая на вопрос о возможном участии в патрулях пророссийских боевиков, он лишь отметил, что "международные опыты конфликтов показывают, что к таким шагам приходится прибегать".



В России же заявили, что эту идею Зеленскому нужно обсуждать с "руководством боевиков".