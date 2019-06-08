"Сила и честь" идет на парламентские выборы: кто вошел в список партии
Партия "Сила и честь" Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.
"Сила и честь" провела съезд 8 июня, на котором представила первую десятку кандидатов в народные депутаты.
Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
В первую десятку списка партии "Сила и честь" вошли:
► Игорь Смешко, председатель партии "Сила и честь", доктор технических наук, профессор, генерал-полковник.
► Елена Сотник, юрист, народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции.
► Рефат Чубаров, политик и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
► Иван Мирошниченко, народный депутат, эксперт в аграрной сфере.
► Владимир Замана, украинский военный, бывший начальник Генштаба, генерал-полковник.
► Ольга Романюк, кандидат экономических наук, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
► Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, специалист по макроэкономике.
► Ирина Сысоенко, юрист, народный депутат, соучредитель "Координационного центра помощи участникам АТО".
► Владимир Тимошенко, государственный деятель, профессор, доктор юридических наук, генерал-лейтенант.
► Анатолий Макаренко, экономист, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины и экс-заместитель председателя ГФС.
Первая десятка списка партии "Сила и честь" Игоря Смешко
"Главная задача – восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы все устали от того, что лучшие патриоты отдают свои жизни. Надо прекратить войну, но не путем капитуляции", – заявил Смешко. И подчеркнул: "Мы провозгласили, что партия должна быть гимном среднего класса Украины".
Участники съезда партии "Сила и честь": смотрите фото (Мария Писаренко, 24 канал)
Трансляция съезда партии: смотрите видео
Что известно о партии "Сила и честь"?Это украинская политическая партия, которую возглавляет политический и общественный деятель Игорь Смешко. Зарегистрирована в декабре 2004 года. Участвовала в парламентских выборах 2014 года. Лидер партии Игорь Смешко на президентских выборах 2019 года занял шестое место.
Какие партии могут попасть в Раду, рейтинг по состоянию на 3 июня: инфографика 24 канала