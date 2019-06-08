"Сила и честь" идет на парламентские выборы: кто вошел в список партии

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

"Сила и честь" провела съезд 8 июня, на котором представила первую десятку кандидатов в народные депутаты.

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В первую десятку списка партии "Сила и честь" вошли:

► Игорь Смешко, председатель партии "Сила и честь", доктор технических наук, профессор, генерал-полковник.

► Елена Сотник, юрист, народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции.

► Рефат Чубаров, политик и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

► Иван Мирошниченко, народный депутат, эксперт в аграрной сфере.

► Владимир Замана, украинский военный, бывший начальник Генштаба, генерал-полковник.

► Ольга Романюк, кандидат экономических наук, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

► Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, специалист по макроэкономике.

► Ирина Сысоенко, юрист, народный депутат, соучредитель "Координационного центра помощи участникам АТО".

► Владимир Тимошенко, государственный деятель, профессор, доктор юридических наук, генерал-лейтенант.

► Анатолий Макаренко, экономист, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины и экс-заместитель председателя ГФС.



Первая десятка списка партии "Сила и честь" Игоря Смешко

"Главная задача – восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы все устали от того, что лучшие патриоты отдают свои жизни. Надо прекратить войну, но не путем капитуляции", – заявил Смешко. И подчеркнул: "Мы провозгласили, что партия должна быть гимном среднего класса Украины".

Участники съезда партии "Сила и честь": смотрите фото (Мария Писаренко, 24 канал)

Трансляция съезда партии: смотрите видео

Что известно о партии "Сила и честь"?Это украинская политическая партия, которую возглавляет политический и общественный деятель Игорь Смешко. Зарегистрирована в декабре 2004 года. Участвовала в парламентских выборах 2014 года. Лидер партии Игорь Смешко на президентских выборах 2019 года занял шестое место.



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