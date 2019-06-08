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      "Сила и честь" идет на парламентские выборы: кто вошел в список партии

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      "Сила и честь" объявила свой список на парламентские выборы
      "Сила и честь" объявила свой список на парламентские выборы / File.liga.net

      Партия "Сила и честь" Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

      "Сила и честь" провела съезд 8 июня, на котором представила первую десятку кандидатов в народные депутаты.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      В первую десятку списка партии "Сила и честь" вошли:

      Игорь Смешко, председатель партии "Сила и честь", доктор технических наук, профессор, генерал-полковник.

      Елена Сотник, юрист, народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции.

      Рефат Чубаров, политик и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

      Иван Мирошниченко, народный депутат, эксперт в аграрной сфере.

      Владимир Замана, украинский военный, бывший начальник Генштаба, генерал-полковник.

      Ольга Романюк, кандидат экономических наук, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

      Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, специалист по макроэкономике.

      Ирина Сысоенко, юрист, народный депутат, соучредитель "Координационного центра помощи участникам АТО".

      Владимир Тимошенко, государственный деятель, профессор, доктор юридических наук, генерал-лейтенант.

      Анатолий Макаренко, экономист, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины и экс-заместитель председателя ГФС.

      Смешко

      Смешко
      Первая десятка списка партии "Сила и честь" Игоря Смешко

      "Главная задача – восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы все устали от того, что лучшие патриоты отдают свои жизни. Надо прекратить войну, но не путем капитуляции", – заявил Смешко. И подчеркнул: "Мы провозгласили, что партия должна быть гимном среднего класса Украины".

      Участники съезда партии "Сила и честь": смотрите фото (Мария Писаренко, 24 канал)

       

      Трансляция съезда партии: смотрите видео

      Что известно о партии "Сила и честь"?Это украинская политическая партия, которую возглавляет политический и общественный деятель Игорь Смешко. Зарегистрирована в декабре 2004 года. Участвовала в парламентских выборах 2014 года. Лидер партии Игорь Смешко на президентских выборах 2019 года занял шестое место.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Партия Сила и честь Игорь Смешко
      Источник: 24 канал
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