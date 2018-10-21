Сила искусства: в Канаде больных будут лечить не таблетками, а музеями

В Монреале врачи договорились с самым старым музеем Канады о бесплатных визитах для больных, чтобы не применять к последним медикаментозное лечение.

Поэтому Монреальский музей изящных искусств смогут бесплатно посетить пациенты с расстройствами питания, раком молочной железы, эпилепсией, психическими расстройствами и болезнью Альцгеймера, пишет Radio Canada International.

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Врачи убеждены в положительном воздействии арт-терапии на течение хронических заболеваний.

"Это инновационный пилотный проект, который, как мы надеемся, распространится по всей стране", – отметила президент Ассоциации врачей Канады Диана Пурье.

Его запуск запланирован на 1 ноября. Тогда медики смогут выписывать до 50 рецептов на посещение музея. И не только для больных, но и для их семьи.

Отметим, что Монреальский музей изящных искусств уже участвует в десяти медицинских исследованиях по влиянию арт-терапии на здоровье.