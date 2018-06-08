Сила любви: парень прострелил ягодицу злоумышленнику, который угрожал его девушке

Накануне в Днепре два злоумышленника на улице Вокзальной, угрожая огнестрельным оружием с глушителем, пытались ограбить пункт обмена валют. В итоге их обезвредил молодой парень, который прибежал спасать свою возлюбленную.

Как сообщает ТСН, злоумышленники ворвались в помещение, связали одну из работниц обменника и начали связывать вторую, одновременно упаковывая валюту в сумку.

Читайте также: Романтика с привкусом криминала: парень ограбил цветочный киоск для любимой

Отмечается, что женщины во время грабежа кричали, их крики услышали в косметологическом кабинете, который располагается в одном здании с обменником.

В результате одна из работниц косметологии позвонила не только в полицию, но и своему парню, который пил кофе неподалеку.

Как подчеркивают журналисты, молодой человек по вызову любимой и поспешил в обменник.

Грабитель наставил на мужчину оружие и кричал "Я тебя убью", однако это не испугало смельчака. Он выхватил оружие из рук злоумышленника, одному из нападавших выстрелил в ягодицу, а другой – ударил пистолетом по голове. Пока продолжалась импровизированная спецоперация одна сотрудница салона вместе с клиенткой, которая была почти без одежды, выпрыгнули из окна, чтобы обезопасить себя,

– говорится в материале.

К слову, на момент приезда полиции грабители уже было обезврежены и обоим злоумышленникам нужна была госпитализация, однако их жизни ничего не угрожает. Задержанные оказались братьями из города Каменское на Днепропетровщине.

Что касается новоиспеченного героя, то он говорит, что не имеет никакой специальной военной или спортивной подготовки, а одолеть воров ему помогла любовь к своей девушке.

Напомним, недавно в Киеве была ограблена квартира руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.