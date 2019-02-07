"Сила людей" призвала Гнапа снять кандидатуру на выборах из-за скандала с деньгами

Партия "Сила людей" призвала своего кандидата Дмитрия Гнапа отказаться от участия в президентских выборах из-за того, что он якобы "забыл" передать несколько тысяч долларов на армию.

Народные депутаты Украины Остап Еднак и Наталья Веселова считают, что "ситуация вокруг Дмитрия Гнапа неприемлема" и его объяснения не удовлетворяют их.

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"Сегодня проявились факты, которые дискредитируют и компрометируют кандидата от политической партии "Сила людей" в президенты Украины Дмитрия Гнапа тем, как он распорядился средствами, которые он публичное обязался передать на поддержку армии в 2015 году", – подчеркнул Еднак.

Он отметил, что такое поведение Гнапа не соответствует ценностям, которые исповедует партия "Сила людей".

Мы прекращаем поддержку Дмитрия как кандидата. Мы призываем Дмитрия Гнапа отозвать свою кандидатуру с поста кандидата в президенты от политической партии "Сила людей". Мы хотим извиниться перед нашими избирателями и сторонниками за то, что произошло,

– добавил он.

Что известно о скандале с Гнапом и деньгами для армии? Журналистка-расследовательница проекта "Слидство.Инфо" Анна Бабинец рассказала, что ее бывший руководитель Дмитрий Гнап почти четыре года прятал на своем банковском счету свыше 9 тысяч евро, которые должны были пойти на нужды армии.

В 2015 году команда Слидство.Инфо выиграла 15 тысяч евро на премии "Свободная пресса Восточной Европы". Гнап, который тогда еще был руководителем проекта, от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь Вооруженным силам Украины.

Но оказалось, что не все деньги были перечислены на нужды украинской армии – почти 9,1 тысячи евро до сих пор лежат на банковском счете Гнапа. Именно на него была перечислена вся премия, потому что на момент ее получения у "Слидство.Инфо" не было открытых счетов.

"По словам Димы, 2000 евро действительно были переданы на помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся на банковском счету Дмитрия", – рассказала Бабинец.

Как Гнап объяснил этот скандал? Кандидат в президенты сообщил, что остаток от премии в сумме свыше 9 тысяч евро все это время оставался на его счету, так как это "неприкосновенный запас".

Мы просто договаривались, что это будет такой неприкосновенный запас и раньше просто это вопрос не ставился, и это только недавно мы поговорили о эти средства, и я сказал ей (Анне Бабинец), что их верну,

– сказал он.

Экс-журналист не вписал эти средства в декларацию, потому что "это не личные средства, а деньги проекта, которые хранятся в депозитной ячейке".

Гнап также сказал, что сегодня или завтра перечислит "Слидство.Инфо" все деньги. В свою очередь, Бабинец пообещала, что если Гнап вернет средства, то они сразу же будут перечислены на нужды армии.

Что известно про Дмитрии Гнапе? Украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC.



В 2001-2007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – глава общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Слидство.Инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Слидство.Инфо " на "Громадском ТВ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.