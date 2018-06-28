Силач со Львова несколько метров протащил самолет зубами: впечатляющее видео

Львовский богатырь Олег Скавыш любимым способом сдвинул с места самолет АН-2 и почти пять метров тащил его зубами, чем установил рекорд Украины.

Олег Скавыш уже таскал зубами трамвай, поезд, автобус. А теперь нацелился на самолет АН-2, который называют "Толстый". Перед попыткой установить рекорд богатырь был спокоен, сосредоточен, и, как всегда, положительно настроен.

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Согласно бортовому журналу, вес транспортного средства составляет 3 тонны 417 кг. Заправлен ​​он на 450 литров 95-го бензина. Кроме этого, чтобы усложнить задачу, на борт пригласили 15 пассажиров, предварительно взвешенных. В целом воздушное судно вместе с топливом и людьми весило 5 тонн 13 килограммов. Пассажиры не сомневались, что Олегу по прозвищу "Тягнизуб" удастся задуманное. Ведь видели его предыдущие рекорды.

Скавыш с первой попытки передвинул "железную птицу" на 4 метра 94 сантиметра. И это – рекорд Украины.

Это, по сути, смешной вес среди того, что я тянул. Но каждая техника разная. И самолет, по крайней мере этот, очень трудно оказалось тянуть зубами,

– сообщил Олег Скавыш.

Зубами в Украине такого еще не делали.

"Самолеты таскали различными способами, в том числе экстравагантными. Несколько человек в Киеве в Жулянах несколько лет назад тянули ЯК-40 весом 10 тонн за крюки, вогнанные в кожу спины. Но это было неофициальное их достижение. У Олега сегодня все получилось", – отметил эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин.

Свое достижение силач традиционно посвятил доброму делу. На этот раз хотел привлечь внимание общества к бездомным животным. Недавно "Тягнизуб" и сам приютил четвероногого друга.

Я следил за страницей ЛКП "Лев", следил, какие там собаки появляются. И увидел собаку, похожего на шнауцера. Он такой был жалобный, такой несчастный. Хромал на лапу и уже в возрасте. Думаю, его точно никто не возьмет. И он теперь живет у меня,

– рассказал Олег Скавыш.

Также богатырь-рекордсмен обещает поставить еще много рекордов.