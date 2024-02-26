Про відхід українських сил з Ласточкиного повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій сьогодні, 26 лютого. 24 Канал показує на мапі, де розташоване селище.

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Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку,

– повідомило командування.

Ласточкине на карті:

Довідка. Село Ласточкине Очеретинської громади розташоване на захід від Авдіївки.

Наступ росіян на Ласточкине: хронологія

Ще 24 лютого в DeepState з'явилася інформація про те, що російські військові окупували Ласточкине Донецької області. Крім цього, аналітики розповіли, що противник тисне на Сєверне та Орлівку.

Наступного дня, 25 лютого, речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що за населений пункт тривають бої. А підрозділи Сил оборони відійшли на західну околицю селища Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції.

До слова, 18 лютого в командуванні повідомляли, що після захоплення Авдіївки російська армія почала наступ у напрямку Ласточкиного Донецької області.

У селищі залишалась одна родина

Станом на 18 лютого 2024 року у селі Ласточкине залишалась одна сім'я – чоловік та жінка середніх років. Вони відмовились від евакуації.

До 2014 року у громаді було 40 населених пунктів, після вторгнення росіян у 2014 – окуповані три населені пункти. До повномасштабної війни у 37 населених пунктах проживали майже 24 тисяч людей.