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      Сильная армия сделает переговоры о мире на условиях Украины максимально эффективными – Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / unian.ua

      Построение сильной армии поможет укрепить позиции Украины в дипломатических переговорах по достижению мира и освобождению оккупированных территорий.

      Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, поздравляя Украинских Воинов с Днем Вооруженных Сил Украины и выражая им свое уважение и признательность.

      "Наше поздравление на этот праздник – это четкий план действий по усилению нашей армии. Сильная армия – это неотъемлемая часть Новой стратегии мира и безопасности", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      Для того, чтобы украинская армия стала сильнее, убеждена политик, в первую очередь нужно увеличить реальный объем финансирования наших Вооруженных Сил.

      "Сейчас реальная доля финансирования составляет лишь 2% ВВП. Для воюющей страны это недопустимо. Реальный объем финансирования для Украины должен составлять не менее 3% ВВП", – сказала она.

      Кроме того, после прихода к власти команды Юлии Тимошенко будет введен новый военный контракт, который сформирует принципиально другие отношения между военными и государством – полного уважения ко всем, кто служит в ВСУ.

      Контракт обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей, заверила председатель партии. Так, зарплата рядового контрактной службы в 1,5 раза будет превышать среднюю заработную плату в стране, все военные смогут получить жилье по специальной ипотечной программе, по которой проценты будет платить государство. Также в контракт будут включены гарантии медобслуживания, получения образования, пенсионного страхования, а также дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей, сообщила Юлия Тимошенко.

      "Так же, как украинские бойцы защищают свою Родину, государство должно защищать каждого своего воина. И тогда мы точно победим!", – подчеркнула она.

      По словам лидера "Батькивщины", результатом комплексной программы восстановления армии станет полное соответствие всем стандартам НАТО с последующей интеграцией в этот миротворческий коллективный блок мировой безопасности.

      "Наша безопасность – в НАТО, наше мирное и богатое будущее – в ЕС", – подытожила Юлия Тимошенко.

      Теги: Вооруженные Силы Украины Новости политики Финансы ВВП ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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