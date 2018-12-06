Сильная армия сделает переговоры о мире на условиях Украины максимально эффективными – Тимошенко

Построение сильной армии поможет укрепить позиции Украины в дипломатических переговорах по достижению мира и освобождению оккупированных территорий.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, поздравляя Украинских Воинов с Днем Вооруженных Сил Украины и выражая им свое уважение и признательность.

"Наше поздравление на этот праздник – это четкий план действий по усилению нашей армии. Сильная армия – это неотъемлемая часть Новой стратегии мира и безопасности", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Для того, чтобы украинская армия стала сильнее, убеждена политик, в первую очередь нужно увеличить реальный объем финансирования наших Вооруженных Сил.

"Сейчас реальная доля финансирования составляет лишь 2% ВВП. Для воюющей страны это недопустимо. Реальный объем финансирования для Украины должен составлять не менее 3% ВВП", – сказала она.

Кроме того, после прихода к власти команды Юлии Тимошенко будет введен новый военный контракт, который сформирует принципиально другие отношения между военными и государством – полного уважения ко всем, кто служит в ВСУ.

Контракт обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей, заверила председатель партии. Так, зарплата рядового контрактной службы в 1,5 раза будет превышать среднюю заработную плату в стране, все военные смогут получить жилье по специальной ипотечной программе, по которой проценты будет платить государство. Также в контракт будут включены гарантии медобслуживания, получения образования, пенсионного страхования, а также дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей, сообщила Юлия Тимошенко.

"Так же, как украинские бойцы защищают свою Родину, государство должно защищать каждого своего воина. И тогда мы точно победим!", – подчеркнула она.

По словам лидера "Батькивщины", результатом комплексной программы восстановления армии станет полное соответствие всем стандартам НАТО с последующей интеграцией в этот миротворческий коллективный блок мировой безопасности.

"Наша безопасность – в НАТО, наше мирное и богатое будущее – в ЕС", – подытожила Юлия Тимошенко.