Сильная маленькая женщина: как мотивирует Виктория Бекхэм свою дочь

Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, какие наставления дает своей шестилетней дочери Харпер каждый день.

Об этом рассказывает издание "Harper's Bazaar".

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Каждый день Харпер поднимается по школьным ступеням, я целую ее и говорю: "Харпер, ты – девочка, и ты можешь добиться всего. Ты можешь делать все что хочешь",

– отметила Виктория Бекхэм.

Женщина добавила, что именно такой мотивацией она делится ежедневно с дочкой.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 8 Бер 2018 р. о 7:44 PST

"Она знает, что может сделать все, и возможно, даже больше, чем ее братья. Мы много об этом говорим. Она хочет быть изобретательницей, и очень этим гордится. Она умная, сильная женщина – маленькая женщина", – отметила дизайнер.