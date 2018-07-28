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Сильная непогода с грозами снова накроет Украину: синоптики назвали области

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В Украине будет бушевать непогода с грозами
В Украине будет бушевать непогода с грозами / Фото из открытых источников

Погода сегодня, 28 июля, снова неприятно удивит украинцев. Почти во всех областях страны, кроме Востока, пройдут мощные грозы с градом и порывами ветра, возможны подтопления.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на "Укргидрометцентр".

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В частности, сильные дожди вероятны в западных, северных, центральных и южных областях, днем и в ночную пору.

28 июля в Украине, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 метров за секунду,
– говорится в сообщении.

Кроме того, такая же непогода ожидается в Киеве и области. Как предупредили в КГГА, в ближайшее время с удержанием до конца суток в столице ожидается сильный дождь, возможны подтопления.

Также, спасатели предупредили об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны. В частности, 28 июля на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 метра, а в течение 28-29 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях вероятно возобновление подъема уровней воды на 0,5-1,5 метра над текущими уровнями.

При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока, начальное затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что над Украиной уже длительное время стационирует циклон Галине, который и принес с собой частые и обильные дожди, грозы, град и шквалы. По ее прогнозу, вероятность периодических ливней остается 28-го июля, а уже 29-го июля, в воскресенье, небо будет более ясным.

Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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