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      Сильная непогода в Одесской области: из рек выбрасывает рыбу – фото и видео

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      Непогода в Одесской области
      Непогода в Одесской области / Думская

      В Одесской области мощные ливни, которые в течение нескольких дней не прекращались, привели к наводнению. Вода затопила дороги и дома, а из рек выносит рыбу.

      По информации местного издания "Думская", в водоемах Балтского и Подольского районов уровень воды продолжает увеличиваться.

      Наводнение натворило бед в Украине – шокирующие фото, видео последствий непогоды смотрите в материале 24 канала

      Жители опубликовали в сети видео, где заметно, как течение в городе Балта снесло конструкцию в реке Кодыма, которая служила барьером для рыбы.

      одеса негода ріки
      Рыбу выбрасывает из рек из-за сильных наводнений

      Люди пытаются спасти рыбу в реке: смотрите видео

      Похожая ситуация и в Подольском районе. Там течение перебрасывает рыбу через дамбы на поля. Люди просто собирают ее руками, объясняя, что в противном случае она сгниет.

      риба одеса негода
      Течение перебросило рыбу на поля

      Вода выносит рыбу на местные огороды: смотрите видео

      Последствия непогоды в Одесской области: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Одессы
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