Сильная непогода в Одесской области: из рек выбрасывает рыбу – фото и видео

В Одесской области мощные ливни, которые в течение нескольких дней не прекращались, привели к наводнению. Вода затопила дороги и дома, а из рек выносит рыбу.

По информации местного издания "Думская", в водоемах Балтского и Подольского районов уровень воды продолжает увеличиваться.

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Жители опубликовали в сети видео, где заметно, как течение в городе Балта снесло конструкцию в реке Кодыма, которая служила барьером для рыбы.



Рыбу выбрасывает из рек из-за сильных наводнений

Люди пытаются спасти рыбу в реке: смотрите видео

Похожая ситуация и в Подольском районе. Там течение перебрасывает рыбу через дамбы на поля. Люди просто собирают ее руками, объясняя, что в противном случае она сгниет.



Течение перебросило рыбу на поля

Вода выносит рыбу на местные огороды: смотрите видео

Последствия непогоды в Одесской области: смотрите видео